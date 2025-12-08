mondoudinese udinese news udinese Udinese-Genoa 1:2 | Cuffy illude i friulani: il commento

Udinese-Genoa 1:2 | Cuffy illude i friulani: il commento

Termina così il match tra Udinese e Genoa: gli uomini di Runjaic sono usciti sconfitti dal match contro il grifone
Lorenzo Focolari Redattore 

Primo Tempo

La gara è iniziata con una buona parvenza di equilibro dettata dalla fase di studio di entrambe le squadre. L’Udinese ha mantenuto un buon ritmo ma nella prima fase della frazione di gioco Zemura è stato costretto a fermarsi. L’esterno angolano ha sentito tirare la gamba destra ed è uscito zoppicando. Al suo posto Rui Modesto a piede invertito. I tiri in porta dei friulani non si sono visti, e il Genoa ha preso sempre più campo. Verso la fine del primo tempo un rimpallo tra Rui Modesto e Karlstrom ha mandato in porta Colombo. Okoye è uscito in ritardo ed è calcio di rigore. Malinovskyi ha realizzato il primo goal del match: 0-1.

Secondo Tempo

La squadra di mister Runjaic è scesa in campo una determinazione molto diversa rispetto al primo tempo. Sono aumentate i palloni recuperati e l’aggressività a metà campo. Dopo 20 minuti Rui Modesto è riuscito a farsi perdonare mettendo la palla chiave a Piotrowski che ha segnato il goal del pareggio: 1 a 1. La squadra friulana si è esposta tanto per cercare la seconda rete ma il destino ha premiato il Genoa. Con il cambio di Messias, gli spazi lasciati dai difensori bianconeri sono stati sfruttati a dovere e al 82esimo Norton Cuffy ha siglato la terza rete del match : 1 a 2. Triplice fischio, l’Udinese non è riuscita ad acciuffare il pareggio finale.

