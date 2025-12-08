Udinese-Genoa 1:2 | Cuffy illude i friulani: il commento

Primo Tempo

La gara è iniziata con una buona parvenza di equilibro dettata dalla fase di studio di entrambe le squadre. L’Udinese ha mantenuto un buon ritmo ma nella prima fase della frazione di gioco Zemura è stato costretto a fermarsi. L’esterno angolano ha sentito tirare la gamba destra ed è uscito zoppicando. Al suo posto Rui Modesto a piede invertito. I tiri in porta dei friulani non si sono visti, e il Genoa ha preso sempre più campo. Verso la fine del primo tempo un rimpallo tra Rui Modesto e Karlstrom ha mandato in porta Colombo. Okoye è uscito in ritardo ed è calcio di rigore. Malinovskyi ha realizzato il primo goal del match: 0-1.