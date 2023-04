Udinese | La curva friulana vieta i festeggiamenti Scudetto ai napoletani

Il tifo organizzato ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social che eventuali festeggiamenti non sono graditi

Il Napoli di Spalletti spera di festeggiare il suo terzo scudetto oggi pomeriggio, nel derby campano con la Salernitana che andrà in scena alle 15 allo stadio Maradona. Il match è stato appositamente fatto slittare dalla questura della città per poter eventualmente condividere la gioia assieme alle migliaia di tifosi che hanno già preparato grandi festeggiamenti in tutti i vicoli. La certezza arriverà solo in caso di mancata vittoria della Lazio sull'Inter e di successo della squadra di Spalletti contro i granata. Se non si verificheranno questi risultati, il Napoli potrebbe trovarsi a rimandare l'appuntamento con lo scudetto proprio a Udine mercoledì prossimo.

Eventualità che non sarebbe gradita in Friuli. Almeno, non da parte del cuore del tifo organizzato bianconero che, in vista della gara di giovedì 4 maggio a Udine tra Udinese e Napoli, con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook dal gruppo Curva Nord Udinese 1896, ha avvertito i tifosi napoletani

Il comunicato ufficiale — "Non abbiamo mai permesso a Juventini, Milanisti e Interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. RISPETTO! Curva Nord Udinese 1896". Questo rimarca il fatto che tra le due tifoserie non scorre buon sangue. In passato si sono già verificati tafferugli prima e dopo gli incontri: nel dicembre 2019, nel 2017 e nel 2010. Per questa partita, l'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha disposto che i tagliandi del settore ospiti siano venduti ai residenti in Campania solo se possessori della Fidelity Card. E i biglietti sono incedibili.