Udinese | La Curva Nord ancora contro Cioffi: “Spettacolo che ci mortifica”

Altre ombre sulla situazione di classifica dell'Udinese. Polemiche che riguardano la parte più calda del tifo e il feeling ormai finito con Cioffi. Dopo l'ennesima sconfitta casalinga, lo 0-2 di sabato con il Torino, la Curva Nord ha espresso tutto il suo disappunto sugli spalti e fuori dallo stadio. In un post apparso sul proprio profilo Facebook, lil tifo organizzato bianconero ha pubblicato una foto che la ritrae mentre rivolge le spalle al campo in segno di protesta. "Questa è la nostra risposta: le spalle al campo. Non siamo complici dello spettacolo che mortifica i nostri colori e la nostra maglia".