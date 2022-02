News Udinese / Da dubbio a certezza, ora non fa più paura!

Al termine della ventisettesima giornata i punti in classifica dopo il pareggio di San Siro adesso sono 26 . La media è davanti agli occhi di tutti e scagliarsi addosso alla semplice matematica sarebbe troppo facile.

Il tifoso bianconero sa che la classifica non rispecchia realmente la squadra. Perché se invece di due fossero arrivati quattro o più punti non ci sarebbe stata alcuna bugia nel risultato. Soprattutto, il tifoso può convincersi del fatto che queste prestazioni della squadra non siano il frutto del caso, bensì quello di una squadra che sembra aver finalmente capito il suo, reale, valore.