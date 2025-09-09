Udinese – Cuadrado verso una maglia da titolare contro i bianconeri!

L'ex bianconero ritroverà domenica la sua società che lo ha visto crescere: Gilardino potrebbe dargli una maglia da titolare

Lorenzo Focolari Redattore 9 settembre - 10:18

Nel Pisa, Gilardino ha avuto l'opportunità di utilizzare la pausa per facilitare l'inserimento dei nuovi acquisti, Stengs e Cuadrado. L'ex giocatore della Juventus non è ancora in grado di giocare per tutta la durata della partita, ma ha senza dubbio mostrato dei segni di miglioramento nella sua forma fisica. Secondo il Corriere dello Sport, se contro i friulani entrassero in campo, qualcuno dovrebbe necessariamente farsi da parte. I principali candidati a lasciare spazio sono Moreo e il talentuoso Tramoni, che ha iniziato la stagione con un po' di difficoltà.

Il secondo nuovo arrivo dovrebbe occupare una posizione in difesa. In questo caso, si prevede che la scelta ricada su Bonfanti, già a Pisa la scorsa stagione e con una buona intesa con Canestrelli e Caracciolo, i quali sono certi di un posto nella difesa a tre di Gilardino. L'ex calciatore dell'Atalanta è in competizione per un posto con Lusuardi, il quale ha mostrato qualche incertezza contro la Roma, mentre Denoon ha avuto problemi di allenamento a causa di un'influenza.

E per quanto riguarda gli altri "nuovi"? Nzola è pronto, ma rientrerà a Pisa solo giovedì dopo gli impegni con la sua nazionale. Pertanto, è probabile che contro i friulani i nerazzurri tornino a schierare Meister, in quanto Gilardino nutre una grande fiducia nel talento danese. Albiol e Lorran sono un po' meno pronti, per motivazioni diverse: lo spagnolo è in forma, ma deve ritrovare il ritmo di gioco. Il giovane brasiliano, arrivato più recentemente sotto la Torre, ha ancora bisogno di integrarsi nel gruppo.