Udinese / D’Agostino: “Situazione preoccupante. Cannavaro è bravo”

L’ex centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino, a Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sulla sfida di lunedì tra Udinese e Napoli. I friulani, non hanno più chance di sbagliare se non vogliono retrocedere in Serie B dopo 29 anni: “Per l’Udinese sarà una gara delicatissima, si gioca la salvezza e avrà il coltello fra i denti. Il Napoli visto contro la Roma fa paura, è una squadra che può battere chiunque. Purtroppo sono stati sfortunati. Ad Udine c’è grande paura, questo vortice è una cosa nuova per la squadra e per l’ambiente: ora bisogna preoccuparsi".