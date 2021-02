Dalla Spagna – Roma, accordo verbale con Musso

In Spagna sono sicuri: la Roma avrebbe l'accordo verbale con Juan Musso.

Redazione

UDINE - In Spagna sono sicuri: Juan Musso l'anno prossimo giocherà lontano dalla Dacia Arena. Secondo quanto riporta dal portale spagnolo Todo Fichajes durante il prossimo calciomercato il portiere argentino lascerà la maglia bianconera per vestire quella della Roma. La dirigenza giallorossa infatti non è affatto soddisfatta di Paul Lopez. Un investimento che portò il club di Trigoria a versare circa 30 milioni nelle casse del Betis Siviglia. A inizio stagione, Fonseca lo aveva retrocesso nel ruolo di secondo portiere e promosso Antonio Mirante come titolare. Un cambio momentaneo perché dopo l'infortunio dell'ex Bologna Pau Lopez ha ritrovato (e finora mai abbandonato) il posto. Ma nonostante le buone prestazioni rimane l'idea di farlo partire a fine stagione.

Buone prestazioni che potrebbero convincere qualche club a puntare su di lui per il futuro. Un po' come quelle mostrate da Juan Musso che avrebbero convinto Tiago Pinto e i Friedkin a puntare sull'estremo difensore friulano.

L'accordo verbale e l'offerta della Roma

Il club della famiglia Pozzo per lasciare partire il portiere argentino chiede 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza giallorossa che proverà ad abbassare le pretese del club friulano inserendo alcune contropartite tecniche. Tiago Pinto, general manager dell'area sportiva, offrirà alcuni giocatori che non hanno trovato spazio in stagione. Un'idea che piace all'Udinese visto che negli anni il club friulano ha deciso di puntare sui giocatori giovani. La Roma potrebbe inserire nella trattativa oltre l'ex Napoli Amadou Diawara e l'ex Barcellona Carles Perez alcuni giovani della Primavera.

Secondo quanto riportato dal portale Todo Fichajes Juan Musso avrebbe già trovato un accordo verbale con il club giallorosso, mettendosi in pole position per l'argentino superando l'Inter. Il portiere argentino nelle settimane scorse aveva reso noto la volontà di cambiare alta a fine stagione: “Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions League che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo”. Ora ai due club il compito di trovare l'accordo per Musso.