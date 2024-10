Udinese – Oltre il danno, anche la beffa: Okoye derubato

Momento complesso per l'estremo difensore dell'Udinese, Okoye. Il calciatore delle Zebrette ha vissuto una situazione davvero spiacevole

Un momento no per l'estremo difensore dell'Udinese. Maduka Okoye questo lunedì è stato derubato nei dintorni del Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco. L'ex Watford aveva parcheggiato la sua autovettura nei soliti parcheggi intorno al Supermercato e al suo ritorno la spiacevole scoperta.

Finestrino rotto e 150 euro (oltre che una borsa) derubati. Logicamente è arrivata in maniera celere la denuncia da parte del calciatore. Una situazione che non fa piacere subire più che altro per le solite complicazioni che ne derivano. Cambiando rapidamente discorso, torniamo alla sfida di ieri sera contro i lagunari. Tutti i voti assegnati dalla www. Ecco le pagelle di Venezia-Udinese <<<