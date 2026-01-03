Como-Udinese | Bertola: “Dobbiamo dare tutto…” Le parole

Bertola nel pre partita di Como-Udinese: "Il pareggio con la Lazio ha avuto un ruolo fondamentale per il morale del gruppo. Siamo coscienti del nostro valore come squadra: abbiamo subito una sconfitta pesante a Firenze, ma siamo in grado di competere ad alto livello con qualsiasi avversaria. È chiaro che dobbiamo dare il massimo; oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare di poterci misurare con chiunque.