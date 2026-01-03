Bertola nel pre partita di Como-Udinese: "Il pareggio con la Lazio ha avuto un ruolo fondamentale per il morale del gruppo. Siamo coscienti del nostro valore come squadra: abbiamo subito una sconfitta pesante a Firenze, ma siamo in grado di competere ad alto livello con qualsiasi avversaria. È chiaro che dobbiamo dare il massimo; oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare di poterci misurare con chiunque.
mondoudinese udinese news udinese Como-Udinese | Bertola: “Dobbiamo dare tutto…” Le parole
udinese
Como-Udinese | Bertola: “Dobbiamo dare tutto…” Le parole
Il centrale dell'Udinese oggi schierato titolare ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara con il Como
"Il Como possiede talento, gioca con grande energia, manovra bene il pallone e si distingue nei contrasti. È essenziale che giochiamo con intensità, aggressività e manteniamo la concentrazione per tutti i 90 minuti, in modo da affermare il nostro stile di gioco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA