Udinese – Mkhitaryan: “Daremo il massimo…” Le parole

Il centrocampista armeno dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni sul prossimo match contro l’Udinese in programma per Domenica

"Giocare contro l'Udinese non è mai semplice, sia in casa che in trasferta. Si tratta di un avversario difficile, con una buona preparazione fisica e un'intelligente strategia di gioco, sia in fase difensiva che offensiva”.