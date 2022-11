Udinese | C’è la data: il 17 dicembre i friulani sfideranno l’Athletic Bilbao

La squadra allenata da Andrea Sottil si è goduta questo meritato periodo di vacanza dopo un avvio di stagione molto stancante, con tante partite ravvicinate nell'ultimo periodo. Ora bisogna dare il massimo sul campo da gioco per poter continuare a sognare in grande e cercare di ottenere un piazzamento in uno dei prossimi tornei europei. Si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma con una squadra che non vede l'ora di fare la differenza.

Per prepararsi alla seconda metà di stagione, l'Udinese si è ritrovata al Bruseschi oggi , con il tecnico piemontese pronto a mettersi al lavoro per limare le imperfezioni viste nelle ultime gare dell'anno. Al ritrovo di questa mattina erano presenti i vari Becao e Udogie , reintegrati dopo gli infortuni subiti il mese scorso. Ma non finisce qui.

Un match di prestigio

I friulani hanno annunciato che il 17 dicembre si terrà un test con l'Athletic Bilbao, per testare al meglio il lavoro fatto in ritiro, in vista della gara del 4 gennaio contro l'Empoli. "Nella sosta per i Mondiali, non si fermano gli appuntamenti con il grande calcio alla Dacia Arena! I bianconeri di mister Sottil, infatti, affronteranno, sabato 17 dicembre alle ore 20, l'Athletic Bilbao, quarto in Liga. Un'amichevole di grande spessore internazionale da godersi nel nostro stadio".