Juventus-Udinese | David-Yildiz e Zaniolo-Buksa: le ufficiali

A poco più di un’ora dal calcio di inizio di Juventus e Udinese, ecco le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Runjaic
Lorenzo Focolari 

Juventus 3-5-2

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal; David, Yildiz.

A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Thuram, Openda, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti

Udinese 3-5-2

Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.

A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Gueyé, Bayo, Bravo, Kabasele, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic

