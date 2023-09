Udinese | Ecco Davies: il sostituto di Beto pronto al debutto a Cagliari

La cessione di Beto all'Everton ha costretto l' Udinese ad intervenire sul mercato per regalare un nuovo attaccante ad Andrea Sottil. Con Deulofeu ancora ai box e con Success da poco rientrato dagli acciacchi fisici che lo hanno tormentato tutta l'estate, ecco che la dirigenza bianconera ha optato per Keinan Davies. Il classe '98 arriva dall'Aston Villa a titolo definitivo, anche se la passata stagione l'ha passata al Watford, club di proprietà proprio dei Pozzo. Un nome sconosciuto ai più, come d'altronde ci hanno abituato in questi anni le zebrette, ma con un grande potenziale da esplorare.

Il profilo

Davies è cresciuto calcisticamente nell'Accademy dell'Aston Villa e a partire dalla stagione 16/17 è entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra. Con i Villans, tra Premier, Championship e coppe nazionali, ha segnato 6 goal in 86 partite. Non un bottino entusiasmante, anche frutto della folta concorrenza nei Villains. Nella stagione 2021/22 si è trasferito in prestito al Nottingham Forest risultando determinante per la promozione del club in Premier League segnando 5 goal in 18 partite di Championship, playoff compresi. Nell'ultima annata, invece, l'Aston Villa l'aveva prestato al Watford, in Championship, dove ha maturato 7 reti in 31 presenze. Attaccante dinamico, molto bravo nelle sponde e negli inserimenti in profondità, può rappresentare una valida alternativa a Lucca e Success. Ora starà a Sottil decidere quando buttarlo nella mischia. Intanto Davies scalda i motori e a Cagliari ci sarà. Se dal '1 minuto o dalla panchina, questo ce lo indicheranno i prossimi allenamenti.