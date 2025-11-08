News Udinese – Davis, Bayo o Buksa? Runjaic sceglie il centravanti

L'Udinese sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sull'affare

L'Udinese si avvicina alla prossima sfida di campionato. Un match tutt'altro che semplice contro un'ottima squadra come i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo subito ad una delle notizie più importanti, quella che riguarda il possibile centravanti titolare.

Il nome che sta prendendo quota nel corso delle ultime ore dovrebbe essere quello di Adam Buksa, visto e considerato che proprio mister Kosta Runjaic ha confermato l'assenza di Keinan Davis dal primo minuto. Parte più indietro nelle gerarchie l'attaccante Valentin Bayo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il punto sui calciatori in scadenza <<<