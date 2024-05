Mercato Udinese – Davis conferma guadagnata? L’inglese sorprende tutti

Keinan Davis continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo prova dopo prova si sta guadagnando la conferma

Keinan Davis resta all'Udinese? Il centravanti ex Watford dopo nove mesi da totale desaparecidos sta iniziando a trovare un congruo minutaggio e soprattutto si sta mettendo in mostra a suon di giocate di grandissimo livello. Nonostante non sia ancora arrivata la prima rete, le sue ottime prestazioni sono sotto gli occhi di tutti.