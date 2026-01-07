Torino-Udinese | Davis: “Dobbiamo migliorare nella…” Le parole

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Torino e Udinese, Keinan Davis ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.
Il centro avanti dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel fare pre partita con il Torino: ecco le parole
“Dobbiamo migliorare nella nostra costanza. In attacco produciamo molte opportunità, ma è fondamentale essere più efficaci. Il Torino è una squadra valida, ha ottenuto una vittoria per 0-3 a Verona nell'ultimo match. Dobbiamo rimanere uniti, siamo pronti”.
