La sconfitta per 0-3 contro il Lecce ha lasciato grande amarezza in casa Udinese. Dopo il pesante risultato del Bluenergy Stadium, Keinan Davis ha affidato al canale YouTube ufficiale del club le proprie riflessioni sulla prestazione della squadra, riconoscendo le responsabilità del gruppo e chiedendo scusa ai tifosi. L’attaccante ha sottolineato soprattutto la necessità di restare compatti per uscire da un momento particolarmente difficile.

Davis: “Dobbiamo rimanere uniti e superare questo momento”

“La cosa fondamentale è restare uniti. È comprensibile che i tifosi siano arrabbiati, perché la prestazione non è stata buona. Noi giocatori, lo staff e l’allenatore dobbiamo rimanere compatti e trovare il modo di superare questa situazione. È l’unica strada possibile”.

“È stato imbarazzante, chiediamo scusa ai tifosi”

Davis non ha nascosto la delusione per quanto mostrato dall’Udinese davanti al proprio pubblico, riconoscendo i meriti degli avversari e la necessità di offrire prestazioni diverse.

“Quella di oggi è stata una prova imbarazzante, soprattutto perché è arrivata in casa, davanti ai nostri tifosi. Il Lecce ha meritato di vincere, ma contro squadre di questo livello, nel nostro stadio, dovremmo riuscire a portare a casa i tre punti. Chiediamo scusa ai nostri sostenitori: non stiamo facendo abbastanza e non meritano di assistere a prestazioni di questo tipo”.