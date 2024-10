Notizie Udinese – Davis: “Europa un sogno? No, si può fare…”

Keinan Davis vuole tornare ad essere protagonista giornata dopo giornata vestendo la maglia dell'Udinese. Il centravanti arrivato come oggetto del mistero si sta ritagliando sempre più spazio. Il gol salvezza contro il Frosinone è indubbiamente una sliding door importante del suo percorso in Friuli. Ecco ora le sue dichiarazioni per la Gazzetta dello Sport.

"Cannavaro good coach, è stato bravo quando è stato con noi. Runjaic è molto organizzato, propone un calcio offensivo, dà un messaggio chiaro e univoco, chiede aggressività. Lo spogliatoio, che è buono lo segue. E parla inglese, per noi questo è molto importante". Il punto di Davis sull'Europa: "Yes, we can. Tutto è possibile, ma non dobbiamo pensarci".