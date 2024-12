Udinese News – Davis si ferma? Colpo di scena per i bianconeri: il punto

Keinan Davis si ferma? Un vero e proprio colpo di scena per il ragazzo bianconero. Il centravanti inglese ieri non è riuscito ad allenarsi in gruppo e di conseguenza potrebbe non essere partecipe nel corso della prossima sfida di campionato. Un problema per mister Kosta Runjaic, soprattutto dopo quanto fatto vedere nel corso delle ultime settimane.