News Udinese | Davis su Instagram: “Giorni che stanno diventando mesi”

Tanti problemi in attacco per l'Udinese, con giocatori che devono ancora fare il proprio esordio con la maglia bianconera. Tra questi c'è Keinan Davis , ai box da inizio stagione. L'attaccante è alle prese con il recupero dall'infortunio al polpaccio e come scritto nelle sue storie Instagram dal centro di riabilitazione: " Giorni che stanno diventando mesi " . Il suo rientro in campo è previsto per la fine di dicembre ma non è così scontato sia con i bianconeri.

Ritorno sul mercato

Davis ha estimatori sia in Premier che in Championship e c'è la possibilità che ritorni in Inghilterra dopo mesi non felici a Udine. Le prossime settimane saranno decisive, per società e giocatore, per capire come muoversi nel breve futuro.