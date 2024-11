Udinese – Davis imprescindibile? Crescita esponenziale per il bomber

Keinan Davis potrebbe diventare davvero imprescindibile per l'Udinese e la prestazione di ieri sera ne è un esempio chiaro. Il punto

La crescita di Keinan Davis è oramai nota ai più ed evidente sotto tutti i punti di vista. Non solo sotto i dati realizzativi, ma anche per via delle ottime prestazioni. Il calciatore inglese, infatti, si sta prendendo un ruolo sempre più importante nell'Udinese ed i numeri iniziano a parlare chiaro.