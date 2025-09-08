L'Udinese si dirige verso Pisa per continuare la striscia di vittorie iniziata a San Siro. La squadra ha subito delle modifiche, con nuovi giocatori e si devono considerare anche le condizioni fisiche dei calciatori che rientrano dagli impegni con le nazionali. In questo scenario, Il Gazzettino cerca di anticipare quale potrebbe essere l'undici titolare da mettere in campo contro i toscani.
udinese
News Udinese – Zaniolo dal primo con Davis? Le idee di Runjaic
In attacco, Zaniolo dovrebbe giocare accanto a Davis, nonostante Bayo abbia finora fatto bene. Per quanto riguarda la difesa (anch'essa a tre), ci sono tre possibili candidati per il ruolo di centro-destra, con Palma che torna in corsa dopo aver recuperato dal punto di vista fisico. Tuttavia, il nostro preferito sembra essere Goglichidze.
C'è poi da decidere chi schierare come esterno destro. Scegliere Ehizibue o optare per Zanoli? Scegliere il secondo potrebbe sembrare un segno di sfiducia da parte di Runjaic nei confronti di Ehizibue, che comunque, a parte l'errore nel match con il Verona, ha mostrato delle buone prestazioni, considerando anche la preparazione pre-stagionale. A centrocampo accanto a Karlstrom ci potrebbe essere Piotrowski, sul quale Runjaic ripone molta fiducia per il corretto funzionamento della linea mediana. Le ultime di mercato:Runjaic fa piazza pulita! Tre calciatori ai saluti <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA