News Udinese – Davis Mania, il focus sul bomber bianconero

Sembra essere pronta per partire tutti gli effetti, quella che è definibile come una vera e propria Davis mania. Il centravanti dell’Udinese nel match contro il Parma ha dato dimostrazione di tutte le sue qualità e soprattutto ha messo in seria difficoltà la difesa dei Crociati. Una prova che dimostra quali sono le sue qualità e soprattutto la capacità di mettere in difficoltà qualsiasi difesa del nostro campionato.