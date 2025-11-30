News Udinese – Davis Mania, il focus sul bomber bianconero

Sembra essere pronta per partire tutti gli effetti, quella che è definibile come una vera e propria Davis mania. Il centravanti dell’Udinese nel match contro il Parma ha dato dimostrazione di tutte le sue qualità e soprattutto ha messo in seria difficoltà la difesa dei Crociati. Una prova che dimostra quali sono le sue qualità e soprattutto la capacità di mettere in difficoltà qualsiasi difesa del nostro campionato.
Una vera e propria Davis Mania sotto tutti i punti di vista. La squadra bianconera mette a referto un colpo di primissimo livello
Il bomber non ha solo messo a referto la rete che ha deciso il match, ma vinto ogni duello possibile (a fine partita gli scontri vinti sono 6 su 6) ed i dribbling riusciti tre su tre. Numeri da top player che ha voglia di prendersi un posto da protagonista all’interno del nostro calcio e lo è già nella rosa dell’Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match di ieri. Ecco le pagelle di Parma-Udinese <<<
