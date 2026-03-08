Notizie Udinese – Davis parla chiaro: “Obiettivo? Vi dico che…”

L'Udinese esce con un pareggio dalla sfida di campionato con l'Atalanta. Una partita decisamente molto importante in cui la squadra di mister Kosta Runjaic ha fatto la differenza anche se non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio. Adesso non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Keinan Davis arrivate dalla sala stampa. Il calciatore ha parlato del suo obiettivo nel breve/medio periodo.