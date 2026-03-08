Notizie Udinese – Davis parla chiaro: “Obiettivo? Vi dico che…”

L'Udinese esce con un pareggio dalla sfida di campionato con l'Atalanta. Una partita decisamente molto importante in cui la squadra di mister Kosta Runjaic ha fatto la differenza anche se non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio. Adesso non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Keinan Davis arrivate dalla sala stampa. Il calciatore ha parlato del suo obiettivo nel breve/medio periodo.
Il centravanti dell'Udinese fa il punto su questa stagione. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le sue dichiarazioni post partita
"Sono appena rientrato dall'infortunio, ho sicuramente bisogno di tempo per farmi ritrovare nelle migliori condizioni. Contro la Juve spero di poter essere impiegato per tutti i novanta minuti, questo è il mio obiettivo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il centrale piace alla società: tutti i dettagli <<<
