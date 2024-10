News Udinese – Davis part-time: lo strano caso del bomber

Keinan Davis continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il centravanti dell'Udinese non vede l'ora di mettersi in mostra e soprattutto di tornare ad essere titolare. Dopo un inizio di stagione in recupero da un infortunio arrivato nel corso dell'ultima giornata contro il Frosinone, ora c'è voglia di dire la sua in attacco.