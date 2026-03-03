News Udinese – Davis Re del Friuli: un calciatore totalmente riscoperto

Ha faticato e non poco nel corso delle prime due stagioni, anche se ha messo a referto la rete che ha permesso all'Udinese di restare in A

Un calciatore che si è caricato una squadra sulle spalle e stiamo parlando di quella bianconera. Keinan Davis è tornato ad indossare la maglia dell'Udinese e l'approccio è stato quello del fenomeno. Una partita in cui un difensore esperto come Daniele Rugani non è mai riuscito ad arginarlo ed anzi ha sofferto terribilmente i suoi scatti.