News Udinese – Davis Re del Friuli: un calciatore totalmente riscoperto

Un calciatore che si è caricato una squadra sulle spalle e stiamo parlando di quella bianconera. Keinan Davis è tornato ad indossare la maglia dell'Udinese e l'approccio è stato quello del fenomeno. Una partita in cui un difensore esperto come Daniele Rugani non è mai riuscito ad arginarlo ed anzi ha sofferto terribilmente i suoi scatti.
Ha faticato e non poco nel corso delle prime due stagioni, anche se ha messo a referto la rete che ha permesso all'Udinese di restare in A
Non solo la rete che ha praticamente chiuso la sfida (con il rigore procurato da se stesso), ma anche una prova in cui nessuno è mai arrivato vicino al fermarlo. Con queste giocate diventa un oggetto davvero appetibile anche in vista della prossima estate. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Saluta Udine, la firma con i neroazzurri è alle porte? Il punto <<<
