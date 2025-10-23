Udinese – Davis rientra? La mossa di Runjaic per l’attacco friulano

L'attaccante inglese è rimasto ai box contro la Cremonese e senza di lui l'attacco bianconero ha sofferto in parecchie occasioni

Lorenzo Focolari Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 09:16)

Lasciare fuori Keinan Davis in questo momento della stagione è una scelta che ostacola l'Udinese stessa. Zaniolo è riuscito ad essere decisivo a Cremona in modo positivo firmando il goal del pareggio ma Bayo è ancora in difficoltà tattica e fisica. Runjaic deve rimettere al centro del suo attacco il nuovo gigante bianconero nero.

La ragione è più che semplice. Davis è in grado di essere un vero e proprio punto di riferimento tale da poter gestire il reparto da solo. La sua lotta costante con i difensori centrali è l'arma che permette all'Udinese di poter creare una volta in più in fase offensiva.

Spalle verso la propria e tenuta fisica: queste sono le armi di Davis che è anche in grado di sfoderare all'occorrenza giocate interessanti. Se la sua condizione fisica lo permetterà, Runjaic è quasi obbligato a mandarlo in campo per dare tempo a Buksa e Bayo di entrare meglio nei meccanismi bianconeri. Le ultime di mercato: Runjaic ha scelto il bomber: ecco il “nuovo” 9 <<<