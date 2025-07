Udinese – Davis e la stagione del riscatto: l’attacco dipende da lui?

Era da un po' di tempo che si vociferava e ora è confermato: Lorenzo Lucca ha detto addio all'Udinese per intraprendere una nuova esperienza con Antonio Conte al Napoli, campione d'Italia. Si tratta di un trasferimento del valore totale di 35 milioni di euro, un traguardo storico per il club friulano che modifica radicalmente le strategie di gioco e le scelte di mercato dell'Udinese .

Mentre si aspetta di capire se la dirigenza intenda operare sul mercato estivo per trovare un sostituto titolare per l'attaccante del 2000, ogni decisione dipenderà dalle considerazioni sui giocatori già presenti nell'attuale squadra. Tra questi, spicca senza dubbio Keinan Davis. Il calciatore inglese possiede abilità tecniche e una fisicità che lo rendono un profilo davvero unico, in grado di influenzare gli equilibri in campo e di conquistare una posizione da titolare settimana dopo settimana senza troppi problemi.