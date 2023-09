Udinese / Le condizioni di Davis e Semedo: il comunicato ufficiale

La società friulana ha diramato un comunicato ufficiale in cui vengono riportare le condizioni di Semedo e Davis

In casa Udinese si continua a fare i conti con l'infermieria che, in questo momento è occupata da Davis e Semedo, entrambi ai box e che sono a rischio per la prossima gara di campionato. A riportare le loro condizioni di salute è stato il club friulano attraverso un comunicato ufficiale.