News Udinese – Davis titolare ad Empoli? La decisione di Runjaic

Keinan Davis continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ecco tutti i dettagli sulla maglia da titolare

Salvo clamorosi colpi di scena l'Udinese ha trovato il suo titolarissimo per l'attacco. La crescita di Keinan Davis nel corso delle settimane fa decisamente paura sotto tutti i punti di vista. Un calciatore che non sta ancora trovando la rete con continuità, ma da una sensazione di pericolosità che non può vantare quasi alcun giocatore.