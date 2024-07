Notizie Udinese / Domani la presentazione del nuovo home kit

La nuova stagione dell'Udinese sta per iniziare ufficialmente. Infatti domani, Martedì 16 luglio, ci sarà in quel di Lignano la presentazione della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Verrà anche svelata la prima maglia. Questo il comunicato: "Il momento tanto atteso si avvicina: martedì 16 luglio sarà presentata la campagna abbonamenti per la stagione 24/25.