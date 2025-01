Udinese – De Agostini: “ Venezia? La partita da vincere…” Le parole

Sulle opzioni di gioco di Runjaic: “La partita contro l'Atalanta è stata la migliore in assoluto, quindi mi aspettavo che accadesse lo stesso. in particolare come modo di pensare. Inoltre, non sono in grado di comprendere perché la squadra non viene quasi mai confermata o riproposta. Sembrerebbe necessario ostacolare un po' la difesa e rafforzare il centrocampo. Si potrebbe sfruttare le potenzialità, i colpi e i gol di Thauvin, Lucca e Sanchez. Il calcio è pieno di questi insegnamenti di coraggio, che sono sempre utili. La partita contro il Venezia è in un momento cruciale: Ad ogni costo, è la partita da vincere”. Le ultime di mercato: È quasi fatta per un giocatore: la situazione attuale