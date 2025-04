Udinese – De Biasi: “Runjaic? Può rialzare l’entusiasmo…” Le parole

Gianni De Biasi è uno dei protagonisti della sfida di Lunedì che vedrà Torino e Udinese come avversarie . L'ex allenatore ha analizzato il momento attuale della squadra friulana indicando Kosta Runjaic come la figura chiamata a dare una scossa al gruppo bianconero.

"È ora di Runjaic rialzare l’entusiasmo nello spogliatoio. Attualmente, Torino e Udinese occupano le posizioni meritate in classifica, sebbene la tifoseria granata non sia particolarmente soddisfatta. L'Udinese avrebbe potuto accumulare qualche punto in più, ma ha anche vinto le partite che doveva, facendo i risultati nei momenti giusti".

De Biasi: "Tuttavia, credo che il Torino si presenti meglio al match di lunedì. Questo perché l’Udinese ha affrontato una fase difficile, con quattro sconfitte consecutive, anche se è fondamentale analizzare ogni ko. La sconfitta più sorprendente e, a dir poco, immeritata è stata quella contro il Verona. D'altro canto, perdere contro squadre come Inter e Milan è comprensibile. Anche a Marassi, dove il Genoa difficilmente regala punti, non è mai facile". Le ultime di mercato: Solet via? Pozzo sfida Marotta per il sostituto