Notizie Udinese / De Canio: “I bianconeri hanno un difetto: ecco quale…”

Mister De Canio ha fatto il punto sulla stagione dell'Udinese e soprattutto sul momento in vista di una sfida importantissima come quella contro il Sassuolo. I bianconeri hanno un bisogno disperato dei tre punti, per iniziare a respirare e stare tranquilli in vista di questo incredibile rush finale .

"Perchè non si vince in casa? Per un difetto di personalità. Probabilmente è mancata la capacità di sopportare la pressione di dover imporre la partita, per la quale la squadra non è pronta. Il Sassuolo è la squadra più in difficoltà del campionato e l’Udinese dovrà cercare di approfittarne pensando anche al calendario impegnativo che l’attende".