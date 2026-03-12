Udinese – De Canio non ha dubbi: “Davis-Zaniolo? Tra i migliori della A”

Nicolò Zaniolo e Keinan Davis sono (senza ombra di dubbio) i mattatori di questa ottima stagione da parte dei bianconeri di Udine. Un'annata che difficilmente verrà dimenticata, visto che la squadra sta cercando di fare la differenza di settimana in settimana e soprattutto sta trovando un nove ed un dieci in queste condizioni. Passiamo alle dichiarazioni di Gigi De Canio che ha parlato al Messaggero Veneto.
L'ex tecnico bianconero, Gigi De Canio, ha parlato e fatto il punto sulla stagione dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli sul mercato
"Davis sa giocare al gioco del calcio, l'unico problema è quello legato agli infortuni e all'affidabilità. La stessa situazione la sta vivendo Zaniolo. Posso dire che questo è l'unico handicap per una delle coppie d'attacco migliori del campionato sia per fisicità che per qualità". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Atta verso l'addio? C'è un top team <<<
