News Udinese – De Canio: “Serie A? Era un calcio…” Le parole

L'ex giocatore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato in Italia e a Udine: le parole dell'intervista

Lorenzo Focolari Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 15:33)

Durante un'intervista a Storie di Calcio su TMW Radio, Luigi De Canio ha parlato dei momenti cruciali della sua carriera come allenatore, menzionando in particolare l'Udinese. Ha guidato la squadra friulana dal 1999 al 2001, concludendo le due stagioni rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Ecco le sue parole:

“Il mio arrivo in Serie A è stato all'Udinese, una squadra di grande valore, con calciatori notevoli come Locatelli e Muzzi, che ci hanno portato a occupare la vetta per quasi un mese. Era un calcio incredibile, poiché ogni squadra vantava giocatori straordinari. I top calciatori si trovavano tutti in Italia, ed era un contesto molto competitivo. L'Udinese, prima sotto la guida di Zaccheroni e poi di Guidolin, si era affermata dopo le squadre più potenti. Io arrivai in un periodo successivo a Guidolin, in un momento in cui era necessaria una ricostruzione".

"Ricordo che quando firmati il contratto, Pozzo mi comunicò che era un accordo di tre anni, ma ne avremmo concretamente svolto solo uno, poiché era riluttante a prendere rischi data la mia scarsa esperienza a quel livello. Dopo 18 giorni di preparazione, però, Marino mi informò che avrebbero finalizzato anche gli altri due anni del contratto. Sono convinto che il parere dei giocatori sia stato determinante, poiché si erano lasciati convincere dalle mie idee".