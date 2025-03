Udinese – De Canio: “Runjaic? La scelta più logica e appropriata…”

Gigi De Canio, ex allenatore dell'Udinese , ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista durante la quale ha espresso il suo parere sul tecnico bianconero Kosta Runjaic . Ecco le sue parole:

De Canio prosegue:"La programmazione della società ha trovato un valido sostegno nell'organizzazione che il tecnico ha saputo instaurare. Consiglio a Runjaic di evitare ulteriori passi falsi come quelli con l'Hellas Verona e di continuare a puntare in alto. L'Udinese deve mirare a un finale di stagione all'altezza, in modo da lasciare a tutti la sensazione che questa squadra possa essere ancora più protagonista nella prossima stagione".