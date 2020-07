De Maio: “C’è un po’ di rammarico, oggi potevamo uscire dal campo con i tre punti”

Il difensore bianconero commenta il pareggio con la Lazio ai microfoni di Udinese Tv:

“Un punto importantissimo per la classifica anche se c’è un po’ di rammarico perché per le occasioni avute potevamo uscire dal campo con i tre punti. Adesso ci aspettano due partite difficili ma se riusciamo a fare quello che abbiamo fatto oggi sono fiducioso. L’importante è la squadra, non è il singolo a fare la differenza e oggi abbiamo fatto bene, abbiamo dato una risposta alla sconfitta con la Sampdoria. Per quanto mi riguarda mi va bene ogni posizione in cui mi mette il mister e cerco sempre di fare il mio massimo”.