De Maio: “Il virus è subdolo, stiamo attenti. Ringrazio l’Udinese per il supporto”

UDINE – Uscito dall’incubo Covid, Sebastien De Maio, difensore bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Udinese Tonight’: “E’ stata una grande emozione tornare ad allenarmi. Già dal primo giorno d’allenamento l’entusiasmo era enorme dopo tutto quello che ho passato. Adesso mi godo questo momento, ho capito quanto la libertà e la salute siano importanti. Sono le più importanti. Ora sto bene, sapevo che prima o poi tutto sarebbe passato. Dovevo solo avere pazienza. Non mi aspettavo che il virus a fosse così aggressivo. E’ stata dura. Nei primi giorni ho avuto tanta febbre, dopo il nono giorno mi hanno portato in ospedale per i controlli. Hanno visto che avevo una polmonite, da lì sono iniziati i controlli e piano piano ho iniziato a stare meglio. Ho passato praticamente diciotto giorni in isolamento. È stato complicato ma al tempo stesso necessario, così non ho rischiato di contagiare la mia famiglia.

Quando ho iniziato a stare meglio, la cosa più difficile è stata dover rimanere chiuso in casa. Avevo tanta voglia di uscire ma ovviamente non potevo. Il club mi ha supportato moltissimo. Posso solo che ringraziare tutta l’Udinese. Qui c’è un’ organizzazione di alto livello, non ti fanno mai mancare niente. Alcuni sono risultati positivi, non sappiamo come, ma per fortuna non hanno manifestato sintomi. Ho scritto quel post sui social per trasmettere un messaggio alle persone. Volevo far capire che noi non conosciamo a fondo il virus, quindi tutti dobbiamo stare molto attenti e non dobbiamo sottovalutare questo pericolo. Il Covid è subdolo e colpisce tutti, indistintamente. Quindi occorre tenere sempre alta la guardia. Quando tornerò a giocare? Io sono a disposizione. Il mister sa di poter contare su di me per un solo minuto così come per tutta la partita. Adesso mi sento bene, ovviamente la condizione fisica non può ancora essere perfetta, ma con alcuni allenamenti torno a posto”.