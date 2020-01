De Maio: “Rammarico per il gol mancato”

Il centrale difensivo bianconero ha parlato al termine della sconfitta col Parma:

“C’è rammarico per non aver potuto fare il gol che ci avrebbe permesso di riaprire la partita. Dispiace perché l’atteggiamento era comunque positivo e abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Rispetto alla partita col Milan quella di oggi era una partita completamente differente contro una squadra molto differente. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita di contrasto e così è stato, a volte siamo arrivati sulle seconde palle e altre volte no. Penso che oggi si siano viste alcune cose negative ma anche diverse positive“.