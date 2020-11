De Paul: “Abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo concesso occasioni al Sassuolo”

Il diez ai microfoni del canale ufficiale commenta il pareggio col Sassuolo:

“Dire di essere contenti è forse eccessivo, ma teniamoci stretti questo punto perché ci serve per credere in quello che facciamo e soprattutto lavorare in tranquillità. Diventi leader quando ti metti a disposizione della squadra, sono stato messo in condizione di diventarlo e questo mi ha anche permesso di diventare un giocatore importante e arrivare in Nazionale, quindi giocherò qualunque ruolo mi venga richiesto. Abbiamo affrontato una grande squadra, la nostra è stata una buona partita perché non gli abbiamo concesso occasioni, si può fare meglio, quello arriverà perché abbiamo qualità, il primo passo era non prendere gol, abbiamo fatto un punto e così cresceremo. Ora posso partire contento e tranquillo per la Nazionale “.