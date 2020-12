De Paul: “Cerco di migliorare partita dopo partita”. E sul futuro…

UDINE – Il centrocampista e capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BeIN Sports: “Cerco sempre di migliorare, partita dopo partita. In questo momento della mia carriera fisicamente mi sento molto bene e questo è alla base di tutto. Lavorando giorno per giorno si può crescere sempre, migliorando costantemente i propri difetti. Mi piace molto guardare le partite di calcio e cerco sempre degli spunti per quanto riguarda il mio ruolo. Credo che uno dei centrocampisti più completi sia Pogba. Poi mi piace molto Vidal: fa gol, corre a tutto campo e ha qualità straordinarie. Lo dimostra la sua carriera impressionante. Poi apprezzo Kroos e Modric. Puoi imparare davvero tanto da loro, anche se hanno caratteristiche diverse dalle mie”.

SUL FUTURO – “Ho sempre detto che per me la Serie A, la Premier e la Liga sono i migliori campionati d’Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca solo la Premier League…”.