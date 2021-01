De Paul: “Conte mi vuole? Fa piacere, ma ora penso solo all’Udinese”

UDINE – Rodrigo De Paul terminerà la stagione in Friuli, provando a trascinare l’Udinese verso un’altra salvezza. Poi, in estate, potrebbe esserci la separazione. Lo stesso dirigente bianconero Pierpaolo Marino, in una recente intervista, ha blindato il numero 10 dichiarandolo incedibile, almeno per questa sessione invernale di calciomercato. Non si può affatto escludere, però, che a fine campionato il centrocampista argentino faccia le valigie per approdare in un club che aspira ad obiettivi più prestigiosi. Le richieste non gli mancano, il suo profilo è attentamente monitorato dalle principali società di tutta Europa, ma ad oggi i corteggiamenti più forti si registrano in Italia. Inter e Juventus sono in prima fila, pronte a contenderselo. Tuttavia, per convincere l’Udinese a privarsene a giugno occorrerà un’offerta molto sostanziosa, non inferiore ai 30 milioni di euro. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Rodrigo De Paul ha risposto ad una domanda sul mercato.

LE SUE PAROLE – “Conte mi vuole a Milano? Ovviamente fa piacere che un grande allenatore come lui sia interessato, io però sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia. So che puntano molto su di me e sento la loro fiducia. Il mio modo di dimostrare rispetto nei loro confronti è quello di avere la testa esclusivamente qui ed essere un esempio per tutti, poi quello che succede fuori non dipende da me. Io sono concentrato su ciò che devo fare in campo e penso solamente all’Udinese, dando tutto in ogni partita. Il mio procuratore si occupa del resto. Da parte mia bado solo alle prestazioni che devo mettere in campo per aiutare la squadra. La stagione è ancora lunga, abbiamo un obiettivo da raggiungere che è la salvezza e voglio continuare a dare il mio contributo”.