Notizie Udinese – De Paul e Molina: facciamo il punto della situazione

L'Udinese è leggermente in ritardo rispetto alle sue rivali sul piano del mercato. Il club friulano ha ancora molto tempo a disposizione ma le acque sono fin troppo calme. Ovviamente, come è anche giusto che sia, la società sembrerebbe che stia aspettando di vendere i suoi due gioiellini prima di concentrarsi sul mercato in entrata. De Paul e Molina sono i diretti interessati destinati a fare i bagagli. Più che una questione di tempo però è una questione di soldi. Ecco cosa sta succedendo. Cominciamo dal fantasista con la numero 10.