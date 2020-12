UDINE– Rodrigo De Paul con i suoi 3 gol e 2 assist in 10 partite è tra i protagoniste dell’Udinese, confermandosi come un talenti della Serie A. Il numero 10 bianconero ha parlato ai microfoni di BeIn Sports del suo futuro: “Ho sempre detto che la Serie A, la Premier e Liga sono i migliori campionati d’Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca la Premier League“.