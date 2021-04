De Paul: “Il ritiro non serve a niente”, la risposta di Pozzo

Il calciatore argentino si è fatto portavoce dell'umore della squadra sul possibile ritiro paventato dal presidente

Le ultime due sconfitte contro Lazio ed Atalanta sono state mal digerite dal Presidente dell'Udinese Pozzo. Dopo il 3 a 2 di Bergamo, il patron bianconero si è confrontato in maniera pacata con la squadra. In particolare a mediare De Paul e Okaka. Come riporta il Messaggero Veneto, Pozzo voleva portare la squadra in ritiro al Là di Moret, ma i calciatori friulani sembrerebbero avergli fatto cambiare idea: "Il patron ha usato proprio queste parole «squadra senz'anima», dicendosi scontento e deluso che il gruppo non abbia raccolto l'invito a cercare il decimo posto, obiettivo che lui stesso aveva rivolto a De Paul e compagni all'indomani del pareggio per 1-1 col Genoa, nella settimana che portava alla sfida con la Lazio, poi persa 1-0, prima della sosta per le nazionali.