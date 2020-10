De Paul: “Io, calciatore per caso”

“Il calcio è entrato nella mia vita per caso, non avevo pianificato niente. Ho accompagnato il mio migliore amico per un provino al Club Deportivo Belgrano, mi hanno chiesto il ruolo e io ho risposto il numero 10 ed è così che ho iniziato a giocare. La morte di mio nonno è stato il momento un cui tutto è cambiato e ho iniziato a prendere sul serio il calcio, per aiutare la mia famiglia”. Lo ha raccontato ai microfoni di Fifa.com, Rodrigo De Paul, il fantasista bianconero e della nazionale argentina: “Ricordo ancora quando mi hanno comunicato la convocazione – racconta De Paul -. Il direttore sportivo dell’Udinese, che conosceva Walter Samuel dal suo periodo con la Roma, mi ha detto che stava per chiamarmi. Pensavo mi dicesse che mi stavano monitorando, ma quando mi ha comunicato che ero entrato in squadra è stato molto bello”.