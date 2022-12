Notizie Udinese | De Paul e Molina: due ex bianconeri sul tetto del Mondo

I due ex bianconeri sono stati protagonisti della cavalcata leggendaria che ha consegnato il terzo titolo Mondiale alla Seleccìon

Ore 19.07: l'Argentina è campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. Al termine di una finale leggendaria, culminata con la lotteria dei rigori, l'Albiceleste può finalmente festeggiare quel trofeo che da Italia '90 era divenuta un'ossessione. Da Diego a Lionel, come intona il coro dei tifosi della Seleccìon che ha accompagnato i sudamericani in Qatar, passando da tutti i gregari che hanno reso realizzabile il sogno della Pulga. Tra di loro vanno citati di certo due ex bianconeri che nella notte del Lusail hanno impresso il loro nome nella storia del Fútbol argentino e non solo.

Stiamo parlando di Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, protagonisti assoluti della cavalcata storica della Scaloneta. Il primo, soprannominato "bodyguard" per il suo instancabile apporto dentro e fuori dal campo a Lionel Messi, ha svolto un Mondiale di pregevolissima fattura. Partito non benissimo ai gironi, a causa di un riassestamento tattico dovuto dal forfait inaspettato di un uomo cardine per gli equilibri come Lo Celso, De Paul ha saputo superare le critiche e ha risposto sul campo. Recuperatore infinito di palloni è stato essenziale nel cucire i reparti e nel dare sostanza a un centrocampo esile sul piano fisico come quello argentino. È stato l’anima luccicante della Seleccìon. Spavaldo e strategico ha giocato un torneo da sogno, lanciando più di un messaggio a Simeone e ai suoi detrattori.

Molina: da Udine al tetto del Mondo — Se per De Paul abbiamo esaurito i complimenti, non possiamo che fare lo stesso per Nahuel Molina. Cresciuto in modo esponenziale all'interno del torneo strappa la maglia da titolare a Gonzalo Montiel e non la toglie più. Decisivo con l'Olanda grazie al gol che ha aperto le danze e decisivo ieri sera nell'azione che ha portato al 2-0 di Di Maria. In più, finché ha potuto, ha limitato in modo perfetto Mbappè. Mondiale da urlo quindi per i due che confermano ancora una volta l'enorme lavoro di scouting dei friulani, capaci ancora una volta di scovare due campioni del Mondo.