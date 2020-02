De Paul: “Sono inca**ato, ma da domani testa alla prossima sfida”

Il giocatore argentino ai microfoni del canale ufficiale al termine della sfida contro l’Inter:

“Abbiamo fatto una grande partita, ma con le grandi squadre sappiamo che non si può sbagliare neanche una virgola. Sono inca**ato, voglio andare a casa e stare un po’ tranquillo, ma da domani testa alla prossima sfida. Mi è dispiaciuto anche per il pubblico perché ci hanno sempre sostenuto, però questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta magari anche con un po’ di fortuna in più, in 22 partite non abbiamo avuto neanche un rigore. Ora comunque continueremo a dare etutto di noi”.