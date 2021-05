De Paul verso l’addio. Venduta la sua villa vicino a Udine

Rodrigo De Paul ha deciso: vuole lasciare l'Udinese e andare in un club che gli permetta di giocare in Champions League

Rodrigo De Paul si prepara a lasciare Udine. Non è un mistero che l' argentino voglia giocare la Champions e, stando a quanto rivela la Gazzetta dello sport, la sua villa di Udine sarebbe già stata già venduta. L'argentino ha dunque le valige pronte. Dove andrà? La rosea ribadisce che l'argentino è il primo obiettivo del club rossonero e spiega come i rossoneri potrebbero trovare i 40 milioni cash che l'Udinese chiede per il suo diez.

Il Milan si prepara all'assalto del giocatore argentino. L'Udinese lo valuta sui 40 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche l' Atletico Madrid e il Liverpool anche se la scelta più potabile, e probabile, sembrerebbe ricadere sul club rossonero. Per abbassare le pretese economiche dei friulani, il club è pronto a scegliere come contropartita Jens-Petter Hauge, valutato circa 15 milioni. Paolo Maldini starebbe lavorando per uno scambio con l’Udinese: soldi e il cartellino di Hauge per arrivare quindi al fantasista argentino Rodrigo De Paul.